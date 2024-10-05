أوقفوا الإبادة.. وسم يتصدر مواقع التواصل تضامنًا مع غزة ولبنان

غرّد نشطاء، مساء يوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي بوسمٍ عنوانه "أوقفوا الإبادة" تضامنا مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعمًا لصمودهم.

وأطلق النشطاء حملة التغريد بمناسبة مرور عام كامل على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ومعركة "طوفان الأقصى"، واستمرار اعتداءاته الوحشية على اللبنانيين.

ويهدف التغريد عبر الوسم، الذي تربّع على "الترند"؛ لتوحيد الصوت ضد جرائم الاحتلال وإيصال رسالة النشاط إلى كل مكان بأن "الاحتلال إلى زوال، والحق سيعود لأصحابه".

ونشرت صفحة فلسطينيو الخارج إحصائية، كان المكتب الإعلامي الحكومي وثقها، لعدد العائلات التي قتل الاحتلال جميع أفرادها وبلغت 902، وعدد العائلات التي استشهد أبناؤها ولم يبق إلا شخص أو شخصين.

يذكر أن الحملة التي أطلقها نشطاء، تزامنت مع دعوات من فصائل المقاومة لإحياء الذكرى الأولى لطوفان الأقصى بتصعيد أشكال التضامن والاشتباك مع الاحتلال في نقاط المواجهة كافة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا همجيا على قطاع غزة متسببا بارتقاء وإصابة وفقد عشرات آلاف المواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، ومخلفا دمارا واسعا في البنية التحتية.