منصة (لمة عمان) تفتتح فعالياتها في الأردن وتؤكد (لمتنا لأجل غزتنا)

عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم السبت فعاليات منصة "لمّة عمان" السنوية للإبداع، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة الأردنية، إضافة إلى عدد من الشركاء الثقافيين والإعلاميين في المملكة.

وشارك في الحدث نخبة من الإعلاميين والفنانين، والذين تتنوع فقراتهم بين عرض التجارب والأفكار والقصص والفنون الإبداعية والملهمة، وبين الفن والدبكة، إضافة إلى الرسم التشكيلي.

من جانبها، قالت عضو الفريق الإعلامي في "لمة"، إشراق جبر، إن "(لمة عمان) منصة شبابية مستقلة تهدف لنشر الأفكار والفنون الملهمة في جميع المجالات من خلال إيجاد محتوى جاد وفاعل وتعزيز الحوار حوله".

وأضافت أنه "في هذا العام كان معنا لفيف من المبدعين والفنانين الأردنيين من أصحاب التجارب اجتمعوا في هذه المنصة التي سخرت جهودها وأدوات عملها نحو ما يحدث في قطاع غزة من مجازر، وحرب إبادة جماعية، تحت عنوان (لمتنا لأجل غزتنا)".

وأشارت إلى أن "الهدف الرئيس لمنصة لمة هو تعزيز مفهوم وتبني مختلف القضايا الوطنية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، على كافة المحاور الثقافة والإبداعية والفنية".

ولا تقتصر منصة "لمّة عمان" على التفاعل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، بل إنها تتعدى ذلك بإقامة فعاليات مصغرة على أرض الواقع في مدن مختلفة حول العالم حيث تتواجد الجالية الفلسطينية، بما يتناسب مع أنظمة وقوانين الدولة التي يقام بها الحدث.

يذكر أن منصة "لمّة للإبداع" تُعقد للعام الثالث على التوالي، وهي منصة شبابية مستقلة تعبّر عن الشباب العربي المبدع، وتعرض نتاج تجاربهم وأفكارهم وقصصهم الملهمة على خشبة مسرحها، فيما شهدت مدينة إسطنبول التركية النسخة الأولى والثانية من المنصة عامي 2017 و2018، وذلك بمشاركة عشرات المبدعين من العالم العربي والإسلامي.