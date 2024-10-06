الداخلية بغزة تدعو المواطنين إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال

في بيان لها وتعقيباً على العملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في منطقة شمال قطاع غزة، وممارسته الإرهاب والترويع تجاه الأهالي لإخلاء منازلهم، دعت وزارة الداخلية في قطاع غزة المواطنين في شمال القطاع إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال لمنطقة جنوب قطاع غزة.

ونصحت المواطنين في حالة الشعور بالخطر المباشر الانتقال إلى أقرب منطقة سكنية مجاورة لحين زوال الخطر، كي يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت.

وأكدت الداخلية على كذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في جنوب القطاع، فإن جميع محافظات القطاع تتعرض للاستهداف ويرتكب الاحتلال جرائمه ومجازره في جميع المناطق دون استثناء، بما في ذلك خيام النازحين.