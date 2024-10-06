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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: (25,973) طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما في غزة

الرسالة نت

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https://alresalah.ps/p/297246

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شهداء الحرب على غزة أطفال غزة طوفان الأقصى

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