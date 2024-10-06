صحفي أمريكي يشعل النار بيده قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة

أضرم صحفي أمريكي النار بيده قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجاً على الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، شخصا أشعل النار بيده، خلال مظاهرة تضامنية في ذكرى مرور عام على الإبادة في غزة، ما دفع عناصر من الشرطة الأمريكية للتدخل وإطفاء النار، ونقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وخلال إشعال شخص النار في يده صرخ قائلاً: "أنا صحفي. من فضلكم أوقفوا الأخبار الكاذبة".

وأظهرت المشاهد تعرضه لحروق بليغة في ذراعه، فيما ذكر شهود عيان أن الشخص كان صحفياً يعمل في صحيفة CBS التي كانت تنشر أخباراً كاذبة عن غزة.

ولليوم 366 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و 825 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و 910 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.