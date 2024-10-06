خلال عام من الحرب.. 1600 اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين

وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 1600 اعتداءً بحق الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، وحتى اليوم الأحد (6 أكتوبر).

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها إن الاحتلال الإسرائيلي مارس "اوسع وأبشع جريمة على مر التاريخ بحق الصحفيين، حيث قتل خلال عام من حرب الإبادة الجماعية 167 صحفيًا.

وبينت أن 514 شهيدًا من أسر وعائلات الصحفيين ارتقوا خلال هذه الفترة جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

ووثقت نقابة الصحفيين124 حالة اعتقال في صفوف الصحفيين، مشيرة إلى أن صحفيين اثنين لا زالا في الاختفاء القسري يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهما.

كما وثقت النقابة 1350 انتهاكًا رقميًا من وسائل التواصل الاجتماعي، و8 ملايين خطاب كراهية وحض على قتل الفلسطينيين والعرب.

وأضافت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن المحكمة الجنائية الدولية "خانت دورها ووظيفتها"، منوهة أن "المجتمع الدولي شارك أو تواطأ أو تخاذل عن القيام بدوره".

وصباح اليوم الأحد، استشهد الصحفي حسن حمد بعد استهداف الاحتلال لمنزله بقذائف المدفعية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.