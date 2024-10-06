(منتدى الإعلاميين) ينعى الصحفي حسن حمد ويطالب بحماية الصحفيين

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، يوم الأحد، الصحفي حسن حمد الذي استشهد جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.



وقال منتدى الإعلاميين في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، "ننعى بفخر واعتزاز الصحفي حسن حمد الذي انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين بلغ عددهم 175 صحفيًا وصحيفة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".



وجدد المطالبة بحماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقًا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.



ودعا منتدى الإعلاميين، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشددًا: "ستبقى الرسالة والتغطية الإعلامية متواصلة رغم الاستهداف الإسرائيلي الشامل".