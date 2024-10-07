استشهاد المسن زياد أبو هليل باعتداء جنود الاحتلال عليه بمنزله بالخليل

استشهد الشيخ زياد أبو هليل (66 عاماً)، فجر اليوم الاثنين، بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام منزله في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل "أبو هليل" واعتدت عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه.

ونُقل "أبو هليل" إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، إلا أن الطاقم الطبي أعلن عن استشهاده متأثراً بجروحه.

ويعد الشيخ الشهيد "أبو هليل" شخصية عشائرية مناضلة معروفة في مقارعة الاحتلال وتعرض للإصابة عشرات المرات خلال مجابهته لجنود الاحتلال.

وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو سابقًا للشيخ الشهيد خلال مقارعته لجنود الاحتلال ومواجهته لهم في مدينة الخليل.