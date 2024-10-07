مظاهرات في معظم الولايات التركية نصرة لغزة

خرج آلاف الأتراك إلى الشوارع في عموم البلاد، للمشاركة في مظاهرات داعمة لقطاع غزة ومنددة بالهجمات الإسرائيلية عليه منذ عام كامل.

وجرت المظاهرات في معظم الولايات التركية بمشاركة المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية وممثلي هيئات حقوق الإنسان في البلاد.

وجاءت ولايات قونية وإسطنبول وأنقرة وإزمير وأرضروم وغازي عنتاب ويالوفا وطرابزون وأنطاليا وصامصون في مقدمة الولايات التركية التي شهدت مظاهرات ضخمة.

وخلال المظاهرات، أكد الجموع تضامنهم المطلق مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وأعربوا عن تنديدهم الشديد للهجمات الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون خلال تظاهراتهم لافتات تدعو بالحرية لفلسطين ووقف الهجمات على غزة.

كما انتقد المتظاهرون الصمت الدولي إزاء المجازر التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني.