حزب الله: سيكون لطوفان الأقصى نتائج استراتيجية في المنطقة

أوضحت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، أن عملية طوفان الأقصى البطولية سيكون لها "آثار تاريخية ونتائج استراتيجية" على مجمل الأوضاع في المنطقة إلى أن يتحقق العدل بزوال ‏الاحتلال، وينال الشعب الفلسطيني حقّه المشروع في الحرية على أرضه الكاملة.

وقال حزب الله في بيان له حصلت عليه "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على "طوفان الأقصى"، إن للشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة الاحتلال بكافة الأساليب لاستعادة حقوقه المشروعة وإزالة الاحتلال.‏

وبيّن: "تجلّت في هذه العملية إرادة المقاومة الفلسطينية في ‏مواجهة العدوان والظلم والاحتلال الذي لحق بهذا الشعب المظلوم منذ العام 1948، وما تلاه من حروب ومآسي ودمار".

‏وتابع: "على الرغم من وحشية الاحتلال وعدوانه واستشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير قطاع ‏غزة، فإن هذا الكيان الظالم المعتدي أثبت أنه هش لا قدرة له على البقاء والاستمرار لولا ‏الدعم الأميركي".

ونبه إلى أنه "لا مكان للاحتلال في منطقتنا وفي نسيجنا الاجتماعي والثقافي والإنساني، كان وسيبقى غدة ‏سرطانية عدوانية قاتلة لا بد من إزالتها وإن طال الزمن".

وأكد أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها وأدواتها في العالم والمنطقة "شركاء هذا الاحتلال في ‏عدوانه وجرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، وشعوب المنطقة". محملًا واشنطن المسؤولية الكاملة عن القتل والجرائم والمآسي الإنسانية المفجعة.‏

وأشاد "حزب الله"، بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة "رغم ما فيها من المأساة ‏والآلام وهم جديرون بالنصر".

وأثنى على "قوة وشجاعة" المجاهدين في جبهات الإسناد في اليمن والعراق، وعلى "القرار التاريخي" ‏الذي اتخذته إيران بـ "دك عمق كيان الاحتلال بالصواريخ إسناداً للشعبين الفلسطيني واللبناني".

وصرح بأن "قرار فتح جبهة الإسناد في الثامن من أكتوبر لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة، هو قرار إلى ‏جانب الحق والعدل والإنسانية التامة، وفي نفس الوقت هو قرار بالدفاع عن لبنان وشعبه".