(القسام) يعلن قصف (تل أبيب) برشقة صاروخية من نوع (مقادمة) (M90)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها قصفت مدينة يافا المحتلة (تل أبيب) برشقة صاروخية من نوع "مقاومة" M90.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين إنها قصفت "عمق الاحتلال مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة" "M90"، ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد لأبناء شعبنا".

وقالت /هيئة البث/ الإسرائيلية إن 5 صواريخ أطلقت من جنوبي قطاع غزة على منطقة (تل أبيب) وضواحيها الجنوبية.

في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 5 صواريخ باتجاه (تل أبيب) من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك بينما تدخل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عامها الثاني على التوالي، يوم غد، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على القطاع بمساندة أمريكية وأوروبية، وتقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و870 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و166 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.