الداخلية تجدد دعوتها للمواطنين بشمال غزة لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال

جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الاثنين، دعوتها للمواطنين في مناطق محافظة شمال غزة (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا) عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال لجنوب قطاع غزة.

وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، المواطنين في منطقة الشمال عند الشعور بالخطر، الانتقال لأقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم.

وأكدت أن الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات ومناطق نزوح آمنة، وقد ثبت كذبه على مدار عام كامل من العدوان على شعبنا بإعدام المواطنين في طريق انتقالهم لمنطقة جنوب القطاع، وكذلك استهداف خيام النازحين بشكل متعمد مرات عديدة.