طوفان نحو التحرير طوفان نحو التحرير

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الداخلية تجدد دعوتها للمواطنين بشمال غزة لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال

الرسالة نت _غزة

جددت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الاثنين، دعوتها للمواطنين في مناطق محافظة شمال غزة (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا) عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال لجنوب قطاع غزة.

وطالبت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت"، المواطنين في منطقة الشمال عند الشعور بالخطر، الانتقال لأقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم.

وأكدت أن الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادعاء وجود ممرات ومناطق نزوح آمنة، وقد ثبت كذبه على مدار عام كامل من العدوان على شعبنا بإعدام المواطنين في طريق انتقالهم لمنطقة جنوب القطاع، وكذلك استهداف خيام النازحين بشكل متعمد مرات عديدة. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297288

كلمات مفتاحية

الداخلية حرب غزة نزوح طوفان الاقصى اخلاءات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر