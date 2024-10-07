أنصار الله لأبو عبيدة: اليمن وقيادته رهن إشارتكم ولن يتخلى عنكم

وجه عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد، التحية للمتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الذي وجه التحية لليمن ومقاومته في جبهة إسناد غزة.



وقال الأسد ل"الرسالة نت": " نجدد عهدنا مع شعبنا الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة ولكتائب الشهيد عز الدين القسام وقائدها البطل محمد الضيف، ولرجال الله في الميدان، بأن اليمن لن يتخلى عنكم، وسيظل سهما في كنانتكم، وسيواصل دوره في إسنادكم حتى يكتب النصر الحاسم لكم".



وأضاف "لأخينا العزيز المجاهد البطل أبو عبيدة، سنرد التحية بأحسن منها، ولن يجد عدونا سوى بطش الرجال؛ الذين يفتخرون دوما بأنك متحدث تنوب عنهم في زف بشريات انتصاراتهم للأمة".



وأكد أن اليمن سيفرض مزيد من المعادلات والمراحل التي تؤدب الاحتلال وتلقنه درسا قاسياً على جرائمه.



وشدد على أن رد اليمن سيكون بحجم الجرائم التي يرتكبها ولا يزال هذا المحتل.