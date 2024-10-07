مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم الــ365

ارتقى مايزيد عن 60 شهيد جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي طال منازل وتجمعات للمواطنين في مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة خلال اليوم .

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مساء اليوم في مخيم جباليا بعدما قصفت تجمعات المواطنين ما أدى إلى استشهاد 10 منهم.، كما أفاد مصدر طبي بوصول 9 شهداء من رفح إلى مشفى ناصر في خانيونس جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وارتقى شهيدان وأصيب 7 آخرون بقصف الاحتلال منزلاً بمنطقة العطار شمال رفح جنوب قطاع غزة.

وفي غزة تواصلت أعمال القصف والإبادة ، حيث أفادت مصادر طبيه باستشهد مواطن جرّاء قصف طائرات الاحتلال لمنزله في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وارتقى شهيد وأصيب 7 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المواطنين في محيط بركة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وأصيب أربع مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء السكنية شرق خانيونس، وأصدرت أوامر تهجير للسكان فيها وفي أحياء معن ووسط خانيونس.

وارتقى 8 شهداء (بينهم 3 أطفال و 3 نساء ) جراء استهداف منزل عائلة أبو ماشي في حارة العطاطرة في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح .

وقبل ساعات قليلة استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة الكحلوت في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ولم يعرف عدد الشهداء والإصابات حتى اللحظة، وارتقى ثلاثة شهداء وإصابات في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي هذه الأثناء يحاصر الاحتلال مخيم جباليا ويمطر المنطقة الشمالية باستهدافات متواصلة منذ ثلاثة أيام، فقد ارتقى 7 شهداء وإصابات جرّاء قصف طائرات استهدفت منزلًا لعائلة شلحة في محيط مدرسة خليفة بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة مساء هذا اليوم. ولا زالت طائرات الكواد كابتر تحلق في أكثر من منطقة شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 39 شهيدًا و 137 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت: ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.