مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع الإنساني في قطاع غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة تتبعها جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع الإنساني في غزة، في إطار بند جدول الأعمال "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر وسلوفينيا، بدعم من فرنسا، عقد الاجتماع، ومن المتوقع أن يستمع الاعضاء إلى احاطتين: الأولى من مسؤولة قسم التمويل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ليزا دوتن، والثانية من المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.

وحذر أمين عام الامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق أمس، "إسرائيل" من المساس بالأونروا، مشددًا على أنه "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها".

وتهدد "إسرائيل" بإصدار مشروع قرار يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

فيما أوضح غوتيريش أن مثل هذا التشريع سيكون متعارضًا تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي.