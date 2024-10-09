مقتل (إسرائيليين) بصاروخ من لبنان على كريات شمونة

قتل إسرائيليان، عصر اليوم الأربعاء، جراء سقوط صاروخ أُطلق من لبنان باتجاه بلدة كريات شمونة، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أنه رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان، سقط بعضها في البلدة، مما أدى إلى وقوع قتلى.

وأفادت قناة 14 الإسرائيلية، نقلاً عن متحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه "بعد تفعيل التنبيهات في منطقة كريات شمونة، تم رصد حوالي 20 صاروخاً أُطلقت من لبنان، مما أسفر عن وقوع حوادث تحطم".

وأضاف مسعفو نجمة داوود الحمراء أن رجلًا وامرأة في الأربعينيات من العمر لقيا حتفهما نتيجة إصابتهما بشظايا في كريات شمونة.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن 726 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.