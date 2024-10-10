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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
92 من ضباط وجنود لواء غولاني قتلوا في الحرب على غزة
10 أكتوبر 2024 . الساعة: 08:37 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297337
كلمات مفتاحية
غزة
إسرائيل
الحرب على غزة
ضباط
طوفان الأقصى
لواء غولاني
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