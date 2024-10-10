طوفان نحو التحرير طوفان نحو التحرير

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 92 من ضباط وجنود لواء غولاني قتلوا في الحرب على غزة

الرسالة نت

.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297337

كلمات مفتاحية

غزة إسرائيل الحرب على غزة ضباط طوفان الأقصى لواء غولاني

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من انفوجرافيك

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر