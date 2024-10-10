عشرات العلماء يعلنون عن رباط علمي لدعم طوفان الأقصى

أعلن عشرات العلماء عن أنهم في "رباط علمي لدعم طوفان الأقصى بكل ما يحتاجه من خلال بيان مشروعية الجهاد وبسط فقهه ونشر فتاواه بين الناس، ووجوب السعي إلى تحرير الأرض واستنقاذ الأسرى، والرد على الشبهات التي يثيرها المنافقون".

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه العشرات من العلماء وعدد من الهيئات الإسلامية، وتلقت "عربي21" نسخة عنه. وشدد العلماء على أن"سائر فلسطين، من البحر إلى النهر، أرض المسلمين جميعًا، لا يجوز لأحد التفريط فيها ولا التنازل عن شبر منها والمسجد الأقصى المبارك بكل أجزائه ومساحته ومن فوقه ومن تحته حق خالص للمسلمين ليس لغيرهم أدنى حق فيه". وأكد العلماء أنه: "إذا هجم العدو على أرض إسلامية وكانت الحاجة إلى دفعه أكبر من قدرات أهلها منفردين فإن الجهاد يصير واجبا عينيا على أهلها وعلى من يليهم من المسلمين، حتى تتحقق القدرة ويُغلب المحتل". ووفق البيان: "يتأكد هذا على الداخل الفلسطيني ثم من يليهم من دول الجوار، بل لقد اتسعت دائرة الواجب في حالة فلسطين حتى شملت المسلمين جميعا فالجهاد في فلسطين جهاد دفع وهو واجب عيني بعد أن تيقنا أن الكفاية فيه لا تتحقق إلا بانخراط الأمة جمعاء في المعركة، وهي واجب على الحكام والمحكومين والجماعات والأفراد وكلما كانت القدرة على الفعل والتأثير أكبر كان الوجوب أشد توكيدا وأعظم وجوبا".

إعلان النفير

وأوضح البيان أن "للجهاد المعاصر أشكال عدة، يسع المسلم فيها أن يقوم بالواجب الشرعي عليه في أكثر من سبيل، وعلى كل امرئ أن يعرف ثغره الذي يجب عليه أن يجاهد من خلاله". وأشار إلى أنه "يجب على رؤساء الدول العربية والإسلامية كافة، إعلان النفير وتحريك الجيوش لرد العدوان الصهيوني وتحرير المقدسات فإن لم يفعلوا فأقل الواجب دعم إخوانهم المسلمين في فلسطين بكل الوسائل".

معاهدات التطبيع

وشدد البيان على ضرورة "قطع العلاقات السياسية والاتفاقيات التجارية، وإلغاء معاهدات التطبيع المذل التي أبرمت على خلاف رغبة الأمة ومصالحها ومع ذلك لم يقم لها العدو أي اعتبار نقضها بكل اسباب النقض ومارس كل صور العدوان بعدها على الأنفس والدين والمحرمات والاموال، فيجب على الحكام استعمال إمكانيات الدول التي يحكمونها في إيقاف الإبادة الجماعية للمدنيين والعزّل، والمستمرة منذ سنة كاملة". وأكد أن سائر اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني محرمة شرعا، وهي باطلة أصلاً ولا تُلْزِم المسلمين في قليل ولا كثير ولا يجوز الرضى بها ولا الاعتداد باي أمان مبني عليها. وأضاف "ليس على المسلمين سمع ولا طاعة لأي نظام أو حاكمٍ يمنعهم من مساندة إخوانهم المسلمين المجاهدين بكل السبل، بل على المسلمين مقاومة هذه الأوضاع وبذل الجهد واستفراغ الطاقة في ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق".

خيانة كبرى

وشدد البيان أن "سائر الأنظمة التي تمدّ العدو الصهيوني بالمال أو الغذاء أو الخدمات العسكرية والأمنية أو بالإسناد السياسي أو الخطاب الإعلامي أو بأي وجه من وجوه الدعم والمساندة، قد وقعت في خيانة كبرى ومن فعل ذلك بقصد تقويتهم على المسلمين فقد وقع في موالاة الكافرين". وثمن "كل إسناد للمقاومة، وكل عمل يدعم جهادهم ويفل حديد أعدائهم، ويدعون كل مستطيع لفعل ذلك، والتركيز على قضية المسلمين المركزية في تحرير بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومساندة المجاهدين ومشاركتهم بكل باب من أبواب الجهاد".

الموقعون على البيان هم:

أولًا - الهيئات والمؤسسات:

1- هيئة علماء فلسطين

2- الهيئة العالمية لأنصار النبي ﷺ

3- رابطة علماء إرتريا

4- هيئة أمة واحدة

5- منتدى العلماء

6- ملتقى دعاة فلسطين

7- رابطة علماء أهل السنة

8- جمعية المعالي للعلوم والتربية بالجزائر

9- الهيئة العالمية لمناصرة فلسطين

10- مجلس الدعاة في لبنان

11- دار القرآن والحديث أمريكا

12- اتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا

13- مجمع الفقه الاسلامي بالهند

14- اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في تركيا

15- الإئتلاف العراقي لنصرة الأقصى

16- رابطة علماء المغرب العربي

ثانيًا - الشخصيات:

1- سماحة مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني

2- العلامة محمد الحسن ولد الددو

3- د. نواف تكروري

4- د. محمد الصغير

5- د. الحسن الكتاني

6- د. عبدالحي يوسف

7- د. حسين عبدالعال

8- الشيخ أحمد الحسن الشنقيطي

9- د. وصفي عاشور أبو زيد

10- د. سلمان السعودي

11- د. سعيد بن ناصر الغامدي الأمين العام لمنتدى العلماء

12- أ. د. رمضان خميس أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر

13- د. مروان أبو راس رئيس لجنة القدس باتحاد علماء المسلمين

14- د. سعد رزيقة

15- الشيخ رضوان نافع الرحالي

16- الدكتور خلواتي صحراوي - رئيس أكاديمية اصعد للتأهيل العلمي والدعوي بالجزائر

17- د. محمود سعيد الشجراوي- قسم القدس في هيئة علماء فلسطين.

18- الشيخ الدكتور نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين

19- د. منير جمعة

20- د. عمر الشبلي جامعة الزيتونة

21- الشيخ مخلص برزق

22- د. زينب الشيخ الرباني مركز تكوين العلماء موريتانيا

23- د. جاسر عودة

24- د. طارق رشيد ملتقى دعاة فلسطين - لبنان

25- د. سعيد الشبلي (مفكر إسلامي)

26- الشيخ علي اليوسف

27- د. إبراهيم مهنا

28- د. أسامة أبوبكر

29- أ.د. جمال عبد الستار

30- الشيخ محمد خير رمضان يوسف

31- د. سليمان الأحمر الأنصاري

33- الشيخ برهان سعيد- رئيس رابطة علماء ارتريا

34- الشيخ حسن سلمان

35- الشيخ أحمد البنچويني

36- الشيخ محمد سالم دودو

37- الشيخ عبد الله بن طاهر باعمر

38- الملا أنور الفارقيني - اتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا

39- الشيخ عبد المجيد البلوشي مؤسسة المرتضى للدراسات والدعوة الاسلامية

40- الشيخ سامح جبة

41- الشيخ سعاد ياسين

42- د. أبوبكر العيساوي - الإئتلاف العراقي لنصرة الأقصى

43- الشيخ رسلان المصري

44- الشيخ البروفسور عبدالله جاب الله - كبار علماء الجزائر