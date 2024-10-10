الحارس يكشف.. كيف تبتزّ (إسرائيل) أطفال غزة لتجنيدهم؟!

كشفت منصة الحارس، التابعة لأمن المقاومة بغزة، رسميا عن تفاصيل متعلقة بمحاولات الاحتلال الحثيثة لابتزاز الأطفال بغزة واحتياجاتهم نتيجة ظروف الحرب القاسية؛ من أجل تجنيدهم لتقديم معلومات لصالحها.

وتكشف المنصة، عن توجه عن توجه جديد تنتهجه مخابرات العدو في عملية تجنيد المتخابرين، إذ رصد ضباط أمن المقاومة حالة غير مسبوقة، تمكنت عبرها مخابرات العدو من تجنيد شاب لم يتجاوز عمره الـ 15 عاما.



وبحسب ضابط ي أمن المقاومة جنّدت مخابرات العدو، شاب "ع. 15 عامًا"، بعيد اعتقاله على محور نتساريم، أثناء نزوحه مع عائلته بداية العدوان إلى جنوب القطاع.

واستغلّ الاحتلال الوضع النفسي والجسدي للشاب "ع"، مستغلا صغر سنة وجهله في مواجهة إجراءات وحيل المخابرات؛ ليعرض عليه التجنيد؛ بعدما جرى تهديده بقتل عائلته عبر مسيرة انتحارية.



وكشف الضابط الأمني، بأن الشاب "ع" ، بعد الافراج عنه اعترف مباشرة لأمن المقاومة، طلب مخابرات العدو العمل معها، وتم تكليفه بمجموعة مهام، من بينها جمع معلومات عن نقاط، الأمن في المدارس ومراكز الإيواء، ومراقبة مجموعة من المقاومين خلال تحركهم، وزراعة حجر صخري يوجد فيه جهاز تنصت.

وحثّ الحارس الأمني؛ العوائل الفلسطينية العزيزة؛ الانتباه لأطفالها، وما يتعرضون له من تهديد وابتزاز، وإبلاغ أمن المقاومة فورا.