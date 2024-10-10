القسام تعلن عن كمين مركب شرق مخيم جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مجاهديها أوقعوا سرية مشاة ميكانيكي مؤللة تابعة لجيش الاحتلال مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود في كمين مركب شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت الكتائب عبر موقع القسام اليوم: إن "مجاهديها أوقعوا هذه السرية في كمين منطقة معد مسبقًا، وفور وصول القوة إلى المنطقة تم تفجير عبوة (شواظ) في الشاحنة المحمّلة بالجنود وتفجير عبوة (رعدية) في جيب (همر) واستهداف جيب آخر بقذيفة تاندوم".

وأضافت القسام أن مجاهديها تقدموا بعدها صوب منطقة الكمين وأجهزوا على من تبقى من الجنود من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة، واستهدفوا عددًا من الجنود الذين فروا من المكان تجاه أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وتابع "واستكمالًا لكمين المنطقة، تمكن مجاهدونا من استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركفاه) بقذيفة (تاندوم) وعبوة (شواظ) كانت ضمن قوة جاءت إلى المكان لإنقاذ الجرحى، كما تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من المسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح غربي معسكر جباليا.

تأتي هذه العملية المركبة في اليوم الخامس لمحاصرة الاحتلال لمخيم جباليا وارتكاب مجزرة ارتقى فيها أكثر من 120 شهيد وعشرات الإصابات .

وفي ذات السياق أعلن الاحتلال عن حدث أمني صعب شمال قطاع غزة دون الحديث عن التفاصيل