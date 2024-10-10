مسيرات الاحتلال تشن 4 غارات على مخيم نور شمس بطولكرم إحداها استهدفت سيارة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها استهدفت مقاومين بـ4 غارات قامت بها طائرات مسيرة على مخيم نور شمس بمدينة طولكرم مساء الخميس.

وبحسب مصادر محلية، فإن غارتين من هذه الغارات استهدفت سيارة بعد أن لاحقتها لعدة كيلومترات.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هنالك إصابات.

ومنذ عصر اليوم الخميس، نشرت قوات الاحتلال آلياتها على كافة مداخل المخيم وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي منعت سكانه من الخروج منه أو العودة إليه، خصوصا من كانوا بأعمالهم خارج المخيم.

اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم مدعومة بجرافتين ثقيلتين، وتوجهت باتجاه مخيم نور شمس مرورا من شارع العليمي باتجاه شارع السكة ودوار اكتابا، واندلعت إثر ذلك اشتباكات مع فصائل المقاومة بعدة محاور.

وقالت المصادر المحلية، إن جرافات الاحتلال شرعت بتدمير أجزاء من شارع نابلس في محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المدمر سابقا المحاذي لمخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.