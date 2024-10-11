الأغذية العالمي: لم نعد قادرين على توزيع الغذاء في شمال غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إنه "لم يعد قادرا على توزيع الغذاء في محافظة شمال غزة، في ظل نقص الإمدادات".

وأضاف البرنامج في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "لم نعد قادرين على توزيع الغذاء بأي شكل من الأشكال في محافظة شمال غزة".

وأوضح أن "نقص الإمدادات في غزة يجبرنا على وقف توزيع الطرود الغذائية خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأشار البرنامج إلى أنه "لا يوجد توزيع للطرود الغذائية، والدقيق ينفد من مخابز جنوب ووسط غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 370 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، و65 وإصابة أكثر من 97 ألفا و886 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.