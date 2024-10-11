مقتل وإصابة 32 (إسرائيليًا) في 114 عملًا مقاومًا بالضفة والداخل المحتل

أكد مركز معلومات فلسطين "معطي"، أن عمليات المقاومة تواصلت في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل خلال الأسبوع الماضي، ضمن معركة" طوفان الأقصى"، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وجرح (30) آخرين.

ووثق المركز في إحصائية أصدرها يوم الجمعة، 114 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي.

وأشار إلى تنفيذ المقاومة 24 عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وجنود الاحتلال، وعمليتي طعن.

وذكر أن المقاومين فجروا 13 عبوة ناسفة ضمن تصديهم لاقتحامات الاحتلال المتكررة لمدن ومخيمات الضفة الغربية.

فيما اندلعت مواجهات عنيف مع قوات الاحتلال في 61 نقطة، تخللها إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات، وتصدي للمستوطنين في 5 مواقع.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، خرجت 6 مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال، وضد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة للشهر الثاني عشر على التوالي.