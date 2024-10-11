اكتشاف قوة (إسرائيلية) خاصة تسللت بزي رجال الدفاع المدني إلى رفح

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواجهون حدثًا أمنيًا صعباً تعرضوا له في رفح بقطاع غزة أسفر عن قتلى وإصابات عديدة في صفوف القوة الخاصة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال تنكرت بزي رجال الدفاع المدني وملابس مدنية دخلت من معبر كرم أبو سالم وتم كشفها والاشتباك معها في رفح جنوب قطاع غزة وهناك إصابات.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع النشر حول هذا الحدث الأمني.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلية نفذ حزاماً نارياً كثيفاً لإنقاذ القوة الخاصة المتسللة، والتي تمكنت من الانسحاب، بعد أن تكبدت خسائر في الأرواح كبيرة.