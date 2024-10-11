المقاومة الفلسطينية تواصل عملياتها البطولية في شمال القطاع

في سلسلة عمليات استهدفت عناصر المقاومة الفلسطينة عدد من قوات الاحتلال في مواقع القتال شمال قطاع غزة ووصولا إلى مفترق نيتسريم.

حيث أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تدمير ناقلة جند غرب مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105"، وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلنت سرايا القدس تأكيدها على نجاح عملية في بيان صدر لها قبل قليل قالت فيه:" بعد عودة الاتصال بمجاهدينا في مناطق التوغل في مخيم جباليا أكدوا استهدافهم لآلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافاه" بقذيفة (RPG) في منطقة "القصاصيب" وسط مخيم جباليا.

ودكّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع سرايا القدس مقر قيادة وسيطرة في محور "نتساريم" شمال المحافظة الوسطى بقذائف "الهاون عيار 60 ملم".

كذلك، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، قوات الاحتلال في محيط "مقبرة الفالوجا" غرب مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسّام قد نفذت، يوم أمس، كميناً مركّباً ضدّ قوات الاحتلال في شرقي مخيم جباليا، أوقعت فيه عدداً من الجنود الإسرائيليين بين قتيل ومصاب.

وأوقعت كتائب القسّام سرية مشاة ميكانيكية مؤللة مكوّنةً من 12 مركبةً عسكريةً وشاحنةً محمّلةً بالجنود في كمين، ثم استكمالاً للكمين نفسه، استهدفت كتائب القسّام دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ"، بعدما حضرتا مع قوة النجدة إلى المكان.