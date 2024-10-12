تطورات اليوم الـ372 من الحرب على غزة

استشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 42065 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 98117، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

7:56 قوات الاحتلال تعتقل الشاب علي نزار سليم من بلدة عزون شرق قلقيلية

7:27 قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد اقتحام منزلها في بلدة عزون شرقي قلقيلية

7:18 قصف إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

7:09 قصف إسرائيلي على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان

7:08 نائبة رئيس نيكاراغوا: الحكومة الإسرائيلية فاشية وترتكب الإبادة الجماعية

7:07 نيكاراغوا: قررنا قطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" بسبب هجماتها على الأراضي الفلسطينية

7:05 المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا للمرة الثانية هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

6:57 حزب الله: قصف مجاهدونا قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية

6:56 إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي متواصل يستهدف غربي النصيرات

6:35 قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال يستهدف محيط شارع 8 جنوب شرق مدينة غزة

6:24 جيش الاحتلال ينسف منازل في حي الصفطاوي والتوام شمال مدينة غزة

6:18 طائرة مروحية إسرائيلية تطلق النار على حي الزيتون جنوبي غزة

6:15 إطلاق نار متواصل منذ ساعات من آليات الاحتلال شمالي مخيم النصيرات

6:14 المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً حيوياً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر

6:03 قصف واشتباكات بشارع السكة في حي الزيتون بغزة تزامنا مع توغل آليات الاحتلال جنوب شرقي المدينة

5:57 القصف المدفعي الإسرائيلي يتواصل على مدينة غزة وشمالي القطاع

5:51 المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل: طواقم الدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة جدا في تقديم الخدمة بجباليا

5:43 غارة إسرائيلية تستهدف المناطق الغربية لمخيم جباليا بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي

5:19 قوات الاحتلال تداهم منزلاً خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية

5:18 الدفاع المدني: انتشال 8 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "الكحلوت" في منطقة التفاح شرق مدينة غزة

5:17 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرقي قلقيلية

4:38 حزب الله: استهدف مجاهدونا ‏قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة

4:24 المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

4:12 حزب الله: استهدف مجاهدونا ‏تجمعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية. ‏

4:11 حزب الله: قصف مجاهدونا مربض العدو في معيليا بصلية ‏صاروخية

2:05 حزب الله: قصف مجاهدونا قاعدة سوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية

1:16 قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيلية

1:13 صفارات الإنذار تدوي في إدميت بالجليل الغربي

00:43 الدفاع المدني: 3 شهداء و12 جريحاً في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة

00:25 غارات إسرائيلية على منطقة جبل الصالحاني جنوبي لبنان

00:17 وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ 8 غارات استهدفت عيتا الشعب و 6 غارات استهدفت بلد شقرا جنوبي لبنان

00:13 حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخية.

00:11 حزب الله: استهدف مجاهدونا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية

00:07 مستوطنون يهاجمون المواطنين عند مدخل قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة

00:05 أصوات انفجارات قوية تسمع في المحافظة الوسطى ناجمة عن نسف قوات الاحتلال لمنازل المواطنين وممتلكاتهم شمال مخيمي النصيرات والبريج