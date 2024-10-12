أطباء بلا حدود: آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا

قالت منظمة "أطباء بلا حدود" (غير حكومية)، الجمعة، إن "آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة لليوم السادس على التوالي، ويمنع الدخول والخروج منها".

ودعت المنظمة في منشورات على حسابها في منصة "إكس"، القوات "الإسرائيلية" إلى "وقف عمليات التهجير القسري، والحرب الشاملة على غزة، وحماية المدنيين والمستشفيات والسماح بدخول الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في الشمال بأقصى سرعة".

وأوضحت المنظمة، أن "القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء لمخيم جباليا في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ونفذت هجمات في الوقت نفسه مانعة الفلسطينيين من مغادرة المنطقة بأمان".

وأكدت أن "آلاف الفلسطينيين محاصرون في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي المنطقة، ويمنع الدخول والخروج منها ويطلق النار على كل من يحاول ذلك".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 370 يوما، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، و126 وإصابة أكثر من 98 ألفا و117 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.