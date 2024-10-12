لليوم الثامن.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة والحصار في مخيم جباليا

في اليوم الثامن على التوالي تتعرض مناطق شمال غزة لأبشع فصول حرب الابادة والتدمير باستخدام كافة الأدوات والأسلحة الفتاكة في القتل والتدمير ومحاولة التهجير .

أقدم جيش الاحتلال فجر اليوم وحتى هذه اللحظات على تنفيذ عمليات تفخيخ ونسف ضخمة لمنازل المواطنين في مناطق التوام والصفطاوي وشن غارات تجاه جباليا البلد وحي الزيتون وقصف مدفعي مكثف على قليبو وبيت لاهيا ومخيم جباليا ، في محاولة لتهجير أهل الشمال وكسر ثباتهم في مناطقهم .

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في المخيم، وسط استمرار القصف المدفعي، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

بدوره، ذكر الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت 12 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، وأكثر من 30 إصابة، وحوالي 14 مفقود تحت الأنقاض، جراء قصف إسرائيلي على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف منازل لعدة عائلات هي "دردونة وجنيد وعساف وعزام" في منطقة جباليا البلد.

ولليوم الثامن، يواصل جيش الاحتلال حصاره المطبق على مخيم جباليا وشمال القطاع، وسط تهديد بالإخلاء والتهجير القسري، عبر تهديد المشافي والمراكز الحيوية وإلغاء أي وجود للحياة هناك.

وتزداد الأوضاع الإنسانية في الشمال خطورة، في ظل منع الاحتلال إدخال الوقود والغذاء والدواء والمياه للمواطنين، وصعوبة دخول طواقم الإسعاف لانتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى.

وتعتبر هذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها جيش الاحتلال في مخيم جباليا منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023.