حماس والهيئة العليا لشؤون العشائر يعقدان اجتماعا في القاهرة

التقى اليوم وفد حركة حماس في القاهرة برئاسة الدكتور خليل الحية والدكتور باسم نعيم وفد الهيئة العليا لشؤون العشائر برئاسة الأخ عاكف المصري المفوض العام للهيئة والمختار خالد ابو شرخ والمختار ابو ابراهيم حميد.

ورحب الدكتور خليل الحية بوفد الهيئة العليا لشؤون العشائر والذي أشاد بالدور الوطني والمجتمعي الهام الذي تقوم به الهيئة العليا لشؤون العشائر في ظل الحرب والعدوان على قطاع غزة، مؤكدا ان حركة حماس ترحب بكل الجهود التي تقود الى وقف العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة استنادا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

ومن ناحيته أكد عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر على ضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وان العدو الإسرائيلي مهما ارتكب من جرائم لن يستطيع كسر إرادة شعبنا الفلسطيني وثنيه عن مواصلة نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة .

وشدد المصري على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية ومغادرة المرحلة السابقة والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية الفلسطينية .

وبدوره أكد المختار خالد ابو شرخ على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في وجه العدوان الإسرائيلي والحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي .

واطلع د خليل الحية وفد الهيئة العليا لشؤون العشائر على مجريات اللقاءات الأخيرة بين وفدي حركة حماس وفتح في القاهرة، بهدف البحث في سبل انجاز الوحدة الوطنية في ظل ما تتعرض له قضيتنا من مخاطر استراتيجية، وكيفية وقف العدوان على شعبنا وسبل إسناد شعبنا في معركته من أجل الحرية والاستقلال، وخاصة في ظل الأزمة الإنسانية الخطيرة التي يفرضها الاحتلال عليه، وخاصة في قطاع غزة.

و اكد الطرفان ان انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية و انهاء الانقسام الفلسطيني هو الطريق الصحيح لوأد كل المؤامرات التي تحاك لشعبنا و فى مقدمتها تصفية القضية الفلسطينية و اعادة رسم معالم المنطقة من جديد و توسيع رقعة الكيان الغاصب بما فيها تحقيق اوهام غلاة المتطرفين الصهاينة فى السيطرة على أراضى عربية و اقامة اسرائيل الكبرى ، و شدد الطرفان ان غزة ستدفن أحلام نتنياهو كما بددت قبل امانى رابين بان يبتلعها البحر .