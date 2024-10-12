تزايد في اعتداءات المستوطنين على المزارعين في موسم حصاد الزيتون في الضفة الغربية

اعتدى مستوطنون اليوم السبت، على المزارعين أثناء قطاف الزيتون بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، شملت اتلاف أشجار زيتونهم ومهاجمتهم ومنعهم من قطف ثمار الزيتون.

وتركزت تلك الاعتداءات في مناطق شرق مدينة رام الله (وسط)، وجنوبي مدينة نابلس (شمال)، وشمال مدينة سلفيت (شمال). وفي بلدات قصرة وجالود ودوما، جنوب نابلس، هاجم مستوطنون من مستوطنة "يش كودش" قاطفي الزيتون في المنطقة الشرقية، وأجبروهم على مغادرة المكان.

وقال رئيس بلدية قصرة هاني عودة لـ"الأناضول"، "إن مجموعة من مستوطني مستوطنة "يش كودش" المقامة على أراضي قصرة والقرى المجاورة، هاجموا المزارعين، وهددوهم بالسلاح، وأجبروهم على مغادرة المكان ومنع قطف الزيتون".

وأضاف عودة أنه "سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن اقتحم المنطقة صباح اليوم (السبت)، وأبلغ المزارعين بضرورة إخلاء المنطقة، متذرعاً بحجج أمنية".

وطردت قوات الاحتلال المزارعين، من بلدتي يتما وقبلان في منطقة السهل جنوب نابلس، كما لاحقت المزارعين في الجهة الغربية من قرية دوما جنوب نابلس وطالبتهم بالابتعاد عن ما يسمى شارع ألون الاستيطاني لمسافة 300 متر هوائياً، ما يعني فعلياً أن كل المناطق المزروعة بالزيتون يصبح ممنوع الوصول إليها.