برنامج الأغذية العالمي يعلن انقطاع المساعدات عن شمال قطاع غزة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، عن انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، مؤكدا أن خطر المجاعة ما زال قائما في القطاع.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، في منشور له عبر منصة “إكس”، أنه منذ الأول من أكتوبر الجاري لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة، مؤكداً أن تداعيات ما يجري كارثية على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية.

وأضاف برنامج الأغذية، أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت للإغلاق، بسبب تواصل القصف، وأوامر الإخلاء، مشيراً إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا، بعد إصابته بذخيرة متفجرة.