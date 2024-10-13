أمن المقاومة يلقي القبض على تجار يتعاونون مع الاحتلال لرفع الأسعار

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة القبض على عدد من التجار الذين يتعاونون مع الاحتلال ويتلقون أوامر برفع الأسعار واحتكار السلع، بعد أن ثبت تورطهم في التعاون مع مخابرات الاحتلال، وتنفيذ أوامر ضباط "الشاباك" في رفع الأسعار واحتكار السلع الغذائية والتموينية.

و اعترف التجار المقبوض عليهم بجريمة التخابر مع الاحتلال والتواصل مع ضباط "الشاباك" لأهداف خبيثة.

وبحسب أمن المقاومة فإنه يهدف هؤلاء الخونة والخارجين عن الصف الوطني إلى زعزعة استقرار المجتمع، وبث روح اليأس والهزيمة في صفوف المواطنين وزعزعة أمنهم الغذائي.

وبعد التحقيقات تبين أن مخابرات الاحتلال سهلت إدخال البضائع لهؤلاء التجار مقابل خدماتهم التي سيقومون بها لصالح الاحتلال وأهدافه الخبيثة.

وتعامل أمن المقاومة مع هؤلاء التجار المحتكرين وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية والحالة الثورية التي يمر بها شعبنا.

وأكد أمن المقاومة على أن أي تاجر يثبت تورطه في رفع الأسعار واحتكار السلع سيتم معاملته معاملة المتخابر مع الاحتلال من حيث العقاب، ولا رحمة في هذا الأمر.

تؤكد الأجهزة الأمنية التابعة للمقاومة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن المواطنين، وأنها لن ترحم أبدا كل من يريد العبث بقوتهم وقوت أطفالهم، وأنها ستكسر الطوق الذي وضعه الاحتلال على هؤلاء العملاء لحمايتهم