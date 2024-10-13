البرغوثي: الاحتلال ينفذ مجزرة وحشية في مخيم جباليا ويجب صد محاولات التطهير العرقي

حذر د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة جرائم و مجازر الاحتلال الاي ينفذها في مخيم جباليا و مختلف مناطق شمال غزة.

و قال البرغوثي لـ"الرسالة نت" ان الاحتلال يحاول الانتقام من الصمود الأسطوري لسكان شمال غزة و مدينة غزة الذين أفشلوا مؤامرة التطهير العرقي ضد القطاع ، وينفذ مجازر وحشية و حملة تجويع و حصار و تدمير للمستشفيات و المرافق الطبية .

و قال د.البرغوثي " تلقينا نداءات استغاثة من سكان مخيم جباليا الذين يتعرضون لقصف وحشي متواصل و انقطاع للماء و الغذاء والخدمات الطبية وقالوا في استغاثاتهم أن بيوتهم تتعرض للحرق ، ويتم اعدام عدد من المعتقلين ميدانيا و الجثث و الجرحى المصابون منتشرون في الشوارع المدمرة ولا أحد يستطيع الوصول اليهم، كما أن الجيش يستخدم المدنيين العزل في المخيم بعد اعتقالهم دروعا بشرية للسير أمام مدرعاته في زحفها داخل المخيم ".

وطالب البرغوثي بحملة فورية لصد هجمة التطهير العرقي الجديدة التي بحاول الجيش الإسرائيلي تنفيذها ولوقف المذبحة الوحشية التي ينفذها في المخيم ولكسر التعتيم الإعلامي على ما يجري في شمال غزة.