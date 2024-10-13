الإعلامي الحكومي: أكثر من 300 شهيد شمال القطاع في 9 أيام

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من المجازربمحافظات الشمال، وقد استشهد فيها أكثر من 300 شخص منذ 9 أيام، تزامنا مع العملية العسكرية بجباليا.

ولفت في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل منع وصول الوقود إلى مستشفيات الشمال، منددا بجرائم القتل والتجويع ومساعي الاحتلال في تدمير المنظومة الصحية بالشمال.

وشدد على أن الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط تهجير هو أكبر وأخطر مخطط أمريكي إسرائيلي في القرن 21، مضيفا "نحن أمام حرب استئصال إجرامية ينفذها الاحتلال والأمريكيون بحق شعبنا".

ودعا "الإعلامي الحكومي" المجتمع الدولي وروسيا والصين بالخصوص إلى التدخل لوقف جرائم الاحتلال، مطالبا بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية ومحاسبتهم على أفعالهم.

ولليوم الـ 9 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه الواسع على مخيم جباليا وشمال القطاع المحاصر، والذي أدى لاستشهاد مئات المواطنين، فيما تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من انتشال 75 شهيدًا منهم من الطرقات ومن تحت ركام منازلهم.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل"، يومها الـ 373 تواليًا، وسط اشتداد القصف وارتكاب المجازر وارتقاء مئات الشهداء في جرائم حرب أمام مرأى العالم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 42 ألفًا و175 شهيدا، بالإضافة لـ 98 ألفًا و336 مصابا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، وفقا لبيان وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.