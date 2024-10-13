(القسام) تعرض مشاهد لاستهداف دورية للاحتلال بطائرة (الزواري) الانتحارية

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الاحد، مشاهد من استهدافها دورية استطلاع إسرائيلية بطائرة "الزواري" الانتحارية شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، قبل عدة أيام.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز طائرة "الزواري" الانتحارية "عقاب"، على يد عدد من مقاتلي كتائب القسام، الخميس الماضي، لتنفيذ المهمة التي استهدفت دورية استطلاع قوامها جيبان عسكريان وأربعة جنود كانوا يتحصنون خلف تلة ترابية.

كما وثقت المشاهد عملية إقلاع الطائرة وما رصدته أثناء تحليقها قبل انفجارها بالدورية الإسرائيلية.

يذكر أن طائرة "الزواري" الانتحارية دخلت الخدمة خلال معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أعلنت كتائب القسام في حينه عن مشاركة سلاح الجو التابع للكتائب في اللحظات الأولى للمعركة باستهداف مواقع الاحتلال وأهدافه بـ 35 مسيرة من طائرات "الزواري" الانتحارية في جميع محاور القتال.

وأطلق على مسيرة "الزواري" هذا الاسم تيمنا بالقائد القسامي التونسي المهندس محمد محمود الزواري، وهو أحد الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل القسامية، والذي اغتاله الموساد الإسرائيلي في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016 بتونس.

ودأبت كتائب القسام على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.