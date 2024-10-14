22 شهيداً في مجزرة الاحتلال بمدرسة المفتي شمال النصيرات

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استشهاد 22 شخصاً بينهم 15 طفلاً وإصابة 80 آخرين في مجزرة ارتكبها الاحتلال بعد قصف مدرسة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضح المكتب، أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة المفتي التي تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات مما خلف شهداء وإصابات، مشيراً إلى أن عدد مراكز النزوح التي قصفها الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 191 مركزاً.

وبين أن جيش الاحتلال ارتكب مذبحة جديدة بقصف المدرسة رغم علمه بأنها تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء كما أنه لم يصنفها منطقة قتال.

فيما قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "العدو الصهيوني لم يكن ليجرؤ على مواصلة مجازره البشعة في قطاع غزة، أو توسيعها في الإقليم، لولا الغطاء الذي توفره له الإدارة الأميركية، والصمت الدولي عن هذه الجرائم".