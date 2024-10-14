الهمص: استهداف شهداء الأقصى نذير استباحتها لاحقا

قال د. مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة بغزة، إن استهداف الاحتلال لمستشفى شهداء الأقصى، وتسميته لها بأنها كانت مستشفى، هي رسالة نذير باستباحتها في وقت لاحق.

وأكدّ الهمص لـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال لا يزال عن نفس نهجه في تدمير البنية التحتية والمنظومة الصحية، وآخرها استهداف مستشفى شهداء الأقصى، وخيام النازحين بداخله، ما أدّى لاستشهاد 4 مواطنين وحرق 40 خيمة.

وحذر من أنّ ادعاءات جيش الاحتلال بأنّ ما كان يسمى بمستشفى شهداء الأقصى، نذير استباحة كاملة لكل المستشفيات في القطاع، خاصة بعدما دفع باخلاء عدد منها شمال غزة.

وأشار الهمص إلى أن الاحتلال لم يبق مستشفى شمال أو جنوب القطاع إلّا واستهدفها ودمر منشآت فيها، وهدد موظفيها وطواقمها.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل؛ من أجل انقاذ المرافق والفرق الطبية في القطاع، وحماية المواطنين من حرب الإبادة المتواصلة بحق القطاع.