الاعلام الحكومي للرسالة: نصف مليون عملية جراحية يحتاجها مصابو غزة

قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، أن المصابين في قطاع غزة، يحتاجون لنصف مليون عملية جراحية يحتاجها مصابوا غزة بشكل عاجل.

وكان وزير الصحة الفلسطيني السابق جواد الطيبي، قال لـ"الرسالة نت"، إن جميع مصابي قطاع غزة يحتاجون لإعادة إجراء عمليات جراحية لازمة؛ نتيجة عدم توفر الإمكانات، وكثافة الإصابات المستهدفة في القطاع، ونوع الإصابات التي تنتج عن استخدام أسلحة جديدة محرمة دولية من طرف الاحتلال.

وأكدّ الثوابتة لـ"الرسالة نت"، أن 96 ألف جريح يرقدون فيما تبقى من المشافي التي دمرها؛ يحتاج منهم 25 ألف جريح لتلقي العلاج بالسفر للخارج؛ نتيجة الانهيار الذي تعرض له القطاع الصحي على يد الاحتلال.

وبين الثوابتة أن 14 ألف مصاب من مبتوري الأطراف، بينهم 3 آلاف طفل بترت اطرافهم في هذه الحرب. وناشد المجتمع الدولي بضرورة التحرك لإنقاذ أبناء شعبنا المدنيين العزل؛ من أطفال ونساء وشيوخ ممن يستهدفهم الاحتلال بشكل مباشر، وكان آخرها المجزرة التي ارتكبها في مستشفى شهداء الأقصى.