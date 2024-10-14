الدفاع المدني للرسالة: الاحتلال يفرض تجويعا مميتا شمال القطاع

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن الاحتلال يفرض تجويعا مميتا شمال قطاع غزة، مؤكدا تعمد الاحتلال لارتكاب جرائم بحق المواطنين المتوجهين للبحث عن لقمة عيشهم.

وأوضح بصل لـ"الرسالة نت" أنّ الاحتلال استهدف مخازن الأونروا الرئيسية في منطقة جباليا، واستشهد وأصيب العشرات نتيجة هذا الاستهداف؛ الذي تم عبر المدفعية الإسرائيلية المتواصلة لهذه اللحظة في المنطقة، وتمنع وصول الأجهزة للمصابين في المنطقة.

وذكر بصل أنّ إسرائيل تفرض حصارا مميتا يستهدف قرابة 200 ألف مواطن، جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وهم يتعرضون لموت محقق.

وبين أن الاحتلال يفرض جولة تجويع أخطر مما كان عليه الوضع في شمال غزة خلال الأشهر من يناير لمارس الماضي؛ والتي ارتقى فيها ما يزيد عن 40 مواطنا نتيجة الجوع.

وأشار إلى أنّ جميع مقومات الحياة بغزة توقفت تماما، "لا يوجد عمل لمضخات المياه، ولا محطات التحلية، ولا المياه الصالحة للشرب؛ لا شيء في غزة يعمل الآن".

وحذر من أن نفاد الوقود أوشك بالانتهاء؛ وهذا من شأنه أن يوقف عمل المستشفيات والمراكز الطبية خلال ساعات فقط.