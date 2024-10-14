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الصحة بغزة: الاحتلال يمنع إدخال وحدات دم ووقود لشمال غزة

غزة - خاص الرسالة نت

قال مدير دائرة مخازن اللوازم العامة في الوزارة بسام برهوم ، إن قوات الاحتلال تمنع ادخال كميات من وحدات الدم من مستشفيات جنوب غزة لشمالها؛ الأمر الذي يترك حياة الآلاف من المرضى والجرحى في خطر شديد.

وأوضح برهوم لـ"الرسالة نت" أن ذلك يتقاطع مع رفض الاحتلال السماح بإدخال أي معدات أو كميات وقود لمستشفيات شمال القطاع.

وذكر أن توقف عمل الخدمة الطبية في شمال القطاع، بات قريبا، "والقطاع الصحي على شفا الانهيار؛ نتاج الحصار المطبق على عمل المؤسسات والمرافق الصحية شمال القطاع".

وبين برهوم أنّ كميات الوقود المتوفرة في مستشفيات جنوب غزة، تكفي لعمل المولدات لأيام قليلة فقط، ونتاج ذلك تم تقليص عمل عديد المراكز والأقسام في المستشفيات العاملة بالجنوب "شهداء الأقصى، وناصر، والاوروبي".

واستهدف الاحتلال مستشفى شهداء الأقصى صباح اليوم، مدمرا 40 خيمة للمدنيين، واستشهد 4 منهم. كما أجبر الأطباء على اخلاء مستشفيات "الاندونيسي والعودة وكمال عدوان" شمال القطاع.

 

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