(كتائب القسام) تستهدف دبابتي (ميركافا) بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت دبابتين من نوع "ميركافا" جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في تصريح صحفي مقتضب، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، إنها استهدفت "دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذائف "الياسين 105"، قرب مسجد (الصراط) في حي (الجنينة) بمدينة رفح جنوب القطاع".

كما نشرت مشاهد من "إيقاع سرية مشاة ميكانيكي مؤللة في كمين محكم شرق معسكر جباليا جنوب القطاع"، ويظهر في الفيديو مقاتلين من "القسام"، يفجرون عبوات ناسفة بعد زرعها، بأكثر من عشرة آليات للاحتلال بين دبابات وجيبات عسكرية، كما يظهر في الفيديو جنود الاحتلال يختبئون خلف إحدى الآليات، ومقاتل من "القسام" يستهدفهم بقذيفة (الياسين 105).

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه الدموي على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، إلى 735 جنديا وضابطا. وسط تشكيك مراقبين بصحة إعلاناته، نظرا لتعمده إخفاء خسائره الحقيقية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ أكثر من عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.