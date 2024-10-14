حملة اعتقالات (إسرائيلية) تطال 50 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس، وحتّى صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات وعمليات تحقيق ميداني واسعة، طالت 50 فلسطينيا على الأقل من الضّفة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير ، في بيان مشترك، إن "من بين المعتقلين أطفال، وأسرى سابقون، بالإضافة إلى صحفيين، أفرج عنهما لاحقاً، وتركزت عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في مدينتي بيت لحم، وجنين، وتوزعت بقيتها على مدن القدس، نابلس، رام الله، سلفيت، وأريحا".

ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتهديدات بالإضافة إلى الضرب المبرح بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على غزة، ارتفع إلى أكثر من 11 ألف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.