منتدى الإعلاميين ينعي الشهيد الصحافي أيمن رويشد

ينعي منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحافي في قناة الأقصى أيمن رويشدر، الذي اغتالته طائرات الاحتلال في غارة جوية أمس .

وقال المنتدى في بيان له:" تتوالى جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، حيث التحق بركب شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الزميل الصحفي في قناة الأقصى الفضائية أيمن رويشد الذي قضى جراء استهداف إسرائيلي غادر.ويرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء الذين قضوا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 177 صحفيا"

وأكمل البيان :" إن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إذ ينعى بفخر واعتزاز الزميل الصحفي أيمن رويشد، ليجدد إدانته للإستهداف الإسرائيلي المتعمد للصحفيين، ويدعو لمحاسبة قادة وجنود الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة لحرية العمل الصحفي"

ويؤكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن الاستهداف الإسرائيلي لن يزيد فرسان الإعلام الفلسطيني إلا إصرار على مواصلة دورهم الوطني وواجبهم المهني.