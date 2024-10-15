(شباب لأجل القدس) بالكويت تحتفي بمبادري برنامج (سفراء القدس 7)

أقامت رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت (فريق تطوعي)، حفلاً لتكريم المشاركين في برنامج "سفراء القدس" بنسخته السابعة للعام 2024، بمسرح مكتبة الكويت الوطنية، بالتعاون مع عدة جهات رسمية وتطوعية.

وقال المدير التنفيذي للرابطة يوسف الكندري، اليوم الثلاثاء، إن هذا البرنامج "يعد من المشاريع الرئيسية للرابطة، حيث تم بفضل الله تخريج 48 سفيرًا وسفيرة".

وأضاف الكندري، أن "من بين هؤلاء الـ48، هناك حوالي 24 مبادرًا قدموا مبادرات فردية وجماعية، وهي عبارة عن أفكار لمشاريع تخدم قضية القدس والمسجد الأقصى وغزة في مجالات متعددة مثل الخيرية والثقافية والدعوية والإعلامية".

وتابع الكندري: "سنعمل في الرابطة على استكمال مسيرة نجاح هذه المبادرات من خلال الاحتضان والدعم الفني اللازم".

كما أشار إلى أن "الحفل الذي حضره أكثر من 120 شخصًا كان للاحتفاء بهؤلاء السفراء والسفيرات الذين أتموا 30 ساعة تدريبية، قدم خلالها أكثر من 17 شخصية علمية وثقافية خبراتهم للمشاركين".

واعتبر الكندري "هذا الإنجاز جزءًا من سلسلة نجاحات تراكمية تتشارك فيها الرابطة مع الهيئة العامة للشباب كشريك استراتيجي، وفريق “جهزوا مفاتيحكم” التطوعي، ونادي همم الشبابي، وبشراكة إعلامية مع مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني".

الجدير بالذكر أن رابطة "شباب لأجل القدس" أطلقت النسخة السابعة من برنامج "سفراء القدس" في أيلول/ سبتمبر الماضي. ويهدف إلى تأهيل الشباب الكويتيين، للاستفادة من جهودهم في خدمة قضية القدس والمسجد الأقصى، وفقًا لتخصصاتهم ومواهبهم، بمشاركة نخبة من المدربين والمتخصصين الكويتيين والفلسطينيين.

وقد تضمن البرنامج مجموعة من الدورات التدريبية الفكرية، الثقافية، الإعلامية، والقيادية، التي عُقدت خلال الفترة من 21 أيلول/سبتمبر الماضي وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يُذكر أن رابطة "شباب لأجل القدس" في الكويت، فريق تطوعي مرخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية منذ 10 حزيران/يونيو 2015، ويعمل أعضاؤه على تعزيز الوعي بقضية القدس وتثقيف الشباب بالوسائل المختلفة المتاحة.