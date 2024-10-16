تطورات اليوم الـ376 من الإبادة الجماعية

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ376، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 42344 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 99013، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

6:45 غارة جوية إسرائيلية تستهدف حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

6:32 جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمبان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

6:23 قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر علي الجعبري من منزله في بلدة اليامون غرب جنين، بعد أسابيع من الإفراج عنه من اعتقال دام عامين

5:58 قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين

5:49 الدفاع المدني: طواقمنا انتشلت 5 شهداء و8 جرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف منزل يعود لعائلة القرم وبداخله نازحين من عائلات البردويل وأبو نصر وحسين وما زال هناك 4 مفقودين

5:37 قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت خلال اقتحامها لكفر عقب شمال مدينة القدس

5:32 قوات الاحتلال تواصل اقتحام كفر عقب شمال القدس المحتلة وتطلق قنابل الصوت

5:26 مصادر محلية: قوات الاحتلال تفرج عن عدد من الأسرى بعد التحقيق الميداني معهم في بلدة عصيرة الشمالية

4:38 الدفاع المدني: 5 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة "القرم" في منطقة النصر بجوار البرج الإيطالي شمال غربي مدينة غزة

4:11 قوات الاحتلال تقتحم كفر عقب شمالي القدس المحتلة

4:02 حزب الله: استهدف مجاهدونا مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية

3:42 قوات الاحتلال تعتقل الشاب إبراهيم خليفة بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية

3:40 قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في بلدة عصيرة الشمالية بمدينة نابلس طالت 13 مواطنًا حتى اللحظة

3:39 قوات الاحتلال تعتقل الشابين تيسير سوالمة وأسيد أبو هنود خلال اقتحام بلدة عصيرة الشمالية قضاء نابلس

3:38 جيش الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في محيط مخيّم جباليا شمالي قطاع غزة

3:37 (محدّث) 3 شهداء على الأقل ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "القرم" قرب برج الايطالي في حي النصر بمدينة غزة

3:32 قوات الاحتلال تداهم منازل المواطنين خلال اقتحام مدينة حلحول شمالي الخليل

3:29 جيش الاحتلال يُطلق قنابل إنارة في أجواء حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

3:27 حزب الله: استهدف مجاهدونا مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية

3:26 اللحظات الأولى بعد قصف منزل لعائلة القرم في حي النصر بمدينة غزة

3:20 حزب الله: استهدف مجاهدونا مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون بصلية صاروخية

3:10 شهداء ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "القرم" قرب برج الايطالي في حي النصر بمدينة غزة

2:35 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم محيط مخيم عسكر القديم في نابلس

2:31 صفارات الإنذار تدوي في ديشون بالجليل الأعلى

2:26 حزب الله: قصف مجاهدونا مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية كبيرة

2:24 قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

1:57 قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز عورتا

1:55 غارة جوية إسرائيلية تستهدف مدينة غزة

1:42 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية

1:40 صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها

1:37 قوات الاحتلال تداهم منزلا في بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله

1:16 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

00:47 حزب الله ينشر فاصل بعنوان: سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة

00:37 قوات الاحتلال تقتحم بلدة المزرعة الغربية قضاء رام الله

00:34 مسيرات إسرائيلية "كواد كوبتر" تُطلق النار في أجواء المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة

00:34 إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة

00:32 قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم

00:31 قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما قضاء رام الله

00:22 صفارات الإنذار تدوي في كفار يوفال بالجليل الأعلى خوفا من تسلل طائرات مسيّرة

00:12 زوارق حربية إسرائيلية تُطلق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة

00:11 المقاومة الإسلامية في العراق: هاجم مجاهدونا هدفاً حيوياً في وسط أراضينا المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة

00:07 قوات الاحتلال تقتحم بلدة جيوس شمال قلقيلية