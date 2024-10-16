الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شنّت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت 21 مواطناً.

وتركزت الاعتقالات في مدينة الخليل، إذ شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة حلحول شمالاً، طالت 17 مواطناً، هم: الأشقاء إسلام ومحمد وعبد الله وحمزة إياد البو، أمير عمر أبو صايمة، أيهم عزمي زماعرة، سجد عزمي زماعرة، ، أحمد خليل أبو ريان، مؤمن يوسف زماعرة، يوسف بدر زماعرة، نصر الله القواسمة، وديع القط، مجدي أبو عريش، حمزة علي عقل، علاء علي عقل، ماجد أحمد أبو عصبة، البو، وخالد حسين أبو صايمة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عماد البو والد الأسير الجريح أيهم البو، ومنزل المواطن سعدي منصور والد الجريح منذر منصور، ووضعت علامات عليهما تمهيداً لهدمها.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مدحت محمود عمرو (36 عاماً)، ونجله أحمد (16 عاماً)، بعد دهم منزلهم في منطقة واد الهرية بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة عصيرة الشمالية شمالي نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم خليفة بعد دهم منزل ذويه والعبث بمحتوياته، كما أخضعت 12 مواطناً للتحقيق الميداني بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، من بينهم النائب في المجلس التشريعي حسن البوريني.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علي كامل الجعبري، بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون غربي المحافظة.

وفي سياق متصل، اعتقل جيش الاحتلال المواطن علي موسى مسالمة من منزله في بلدة الدوحة جنوبي بيت لحم، والمحرر خليل عبيات من منطقة العبيات شرقاً.