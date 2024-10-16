(حزب الله) يقصف بالصواريخ صفد و(يفتاح) ومربضي مدفعية (إسرائيلية)

أعلن "حزب الله" اللبناني، فجر اليوم الأربعاء، أنه قصف بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة "يفتاح" ومربضي مدفعية في منطقتي "دلتون" و"ديشون" شمال فلسطين المحتلة.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات، إن مقاتليه قصفوا مدينة صفد "بدفعة صاروخية كبيرة"، كما استهدفوا مستوطنة يفتاح بدفعة صاروخية.

وأضاف أن مقاتليه قصفوا أيضا مربضي مدفعية للعدو الإسرائيلي في منطقتي ديشون ودلتون بدفعتي صواريخ.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وسعت "تل أبيب" منذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن استشهاد ألفين و350 شخصا، وإصابة 10 آلاف و906، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن أكثر من مليون و340 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين منذ 23 سبتمبر الماضي.

ويوميا يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل" جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر.