إنتاج الخبز يفضح كذب (إسرائيل) حول أعداد المتواجدين شمال القطاع

كشف منشور لمسؤول وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي (المنسق) كذب رواية الاحتلال المتعلقة بأعداد المتواجدين في شمال قطاع غزة، إذ بين أن أعداد المتواجدين هناك يفوق 600 ألف نسمة.

وذكر المنسق عبر حسابه في فيسبوك أن قطاع غزة ينتج 2.9 مليون رغيف خبز يوميا، (1.1 مليون رغيف في شمال القطاع - 1.8 مليون رغيف في وسط وجنوب القطاع).

ووفق بيانات إنتاج الخبز الكلية التي أوردها المنسق فإن نسبة شمال القطاع تبلغ 37.9% ما يدلل أن أعداد السكان في هذه المنطقة يمثل أكثر من ثلث سكان القطاع.

ويبلغ عدد سكان قطاع غزة نحو 2 مليون نسمة، ووفق التناسب العكسي يكون عدد السكان في شمال أكثر من 600 ألف نسمة.

وتقلل "إسرائيل" منذ أشهر من أعداد المتواجدين في شمال القطاع إذ تزعم وجود 200 ألف نسمة فقط، وذلك للعمل على تقليل نسب المساعدات الموجهة لهذه المنطقة لتمرير مخططات التجويع.