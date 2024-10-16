أونروا: تدمير 70% من البنية التحتية لقطاع غزة

صرح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين،"أونروا"، فيليب لازاريني، أن 70% من البنية التحتية في قطاع غزة دمِّرت، و400 ألف شخص عالقون في شمال القطاع.

وقال "لازاريني" خلال تصريحات إعلامية، إن "200 من موظفينا قتلوا في غزة وتضررت بنيتنا التحتية بشكل كبير، وحجم الدمار في القطاع غير مسبوق".

وبيّن أن أغلبية سكان قطاع غزة يكتظون بمنططقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملةً، مضيفا "قلقون من تراجع حجم المساعدات في قطاع غزة".

دخلت حرب "إسرائيل"على قطاع غزة يومها الـ 376 تواليًا، تزامنًا مع عمليات هدم وقصف جوي ومدفعي مُكثف لكافة مناطق القطاع؛ لا سيما جباليا وشمال غزة والتي تتعرض لعدوان مستمر وحصار منذ 12 يومًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 42 ألفًا و409 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و153 مصابًا، وفقا لبيان وزارة الصحة ظهر اليوم الأربعاء.

وفي إطار تعقيبه على التصعيد في لبنان، أكد المفوض العام لـ "أونروا" أنه لا يوجد سبب مقنع لإعادة تنفيذ ما حدث في غزة بمناطق أخرى، لافتا إلى أن الوضع الإنساني في لبنان مقلق.

ولفت "لازريني" إلى أن عدد النازحين في لبنان قد تجاوز مليونا و200 ألف شخص.

وأشار إلى أن تفكيك "أونروا" تحول إلى هدف من أهداف الحرب الحالية، موضحا أن مشرعين إسرائيليين يعملون على إصدار قوانين لتفكيك "أونروا"، ووكالات أممية أخرى تم استهدافها مثلنا من بينها "يونيفيل" بلبنان.

وأضاف المفوض العام لـ "أونروا": "يتم حاليا استهداف قوات "يونيفل" الدولية في لبنان، كما حدث مع وكالة الغوث في قطاع غزة".

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على لبنان لليوم الـ 24 تواليا، وسط استمرار القصف واستهداف منازل المدنيين ومحاولات التوغل البري في المناطق الجنوبي والسيطرة على بعض القرى.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المُستمر على لبنان، إلى 2350 شهداء بالإضافة لـ 10 آلاف و906 مصابًا، منذ الـ 8 من أكتوبر 2023 الماضي وحتى يوم أمس الثلاثاء.