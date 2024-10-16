القسام يعلن عن مقتل جنود في استهدافات متفرقة في جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، عن تمكن مجاهدوها من تفجير مبنى مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة، وتفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة النجدة فور تقدمها غرب جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي بيان لها اوضحت القسام ، أن مجاهديها أوقعوا أفراد القوة جميعًا بين قتيل وجريح غربي جباليا البلد.

كما استهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما أعلنت عن قصفها لقوات تابعة لجيش الاحتلال أثناء توغلها في محيط منتجع النورس شمالي مدينة غزة بقذائف الهاون.

كما استهدفت جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" في منطقة حي القصاصيب غربي مدينة جباليا.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في شمال قطاع غزة فيما يسميه الاحتلال (خطة الجنرالات) لليوم العاشر على التوالي.